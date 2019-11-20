Въезд в центр Киева должен быть платным.Такое мнение высказал советник мэра Киева Максим Бахматов. Об этом он заявил в интервью Liga.net.

"По поводу въезда в центр надо придумать модель. Я считаю, что ездить в центр на машине должно быть платно, дорого и больно. Если ты богатый и тебе очень надо - въезжай. Если тебе не очень надо, оставь машину и едь на метро, иди пешком - у нас не такой большой центр", - сказал Бахматов.

По его словам, конкретных наработок по этому вопросу пока нет. "Конкретики пока нет, но я понимаю, что это стратегия, над которой надо работать. Видел кейс в Латвии. Проездной на въезд в центр - 3000 евро в год. Класс! 100 000 грн заплати - проезжай в центр. Не хочешь платить - ходи пешком. Дальше, по условной Троещине едем бесплатно, в центр - нет", - отметил советник столичного главы.

Что касается маршруток, Бахматов отметил, что Киев сможет отказаться от них в перспективе ближайших пяти-десяти лет.

"Я могу показать цифры и сказать: "Ребята (частные перевозчики, - Ред.), вы классно зарабатываете, а давайте теперь эти деньги инвестируем в комфортные, нормальные автобусы, с нормальным графиком и вы продолжаете зарабатывать", - сказал Бахматов.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь пятницы и до утра субботы, 23 ноября, ограничат движение по Южному мосту.