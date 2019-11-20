Президент Украины Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков из-за поломки его самолета. Об этом сообщили источники в Харьковской ОГА, передает Depo.Харьков.

Согласно данным издания, сегодня, 20 ноября, президент находился в Харьковской области "транзитом". Направляясь из Луганской области, Зеленский прибыл с военного аэродрома в Чугуеве, где его ждал "борт №1".

В Чугуеве Зеленский сел в президентский самолет, однако из-за неисправности борт не смог взлететь. Глава государства около полутора часов ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло. После ожидания Зеленскому предложили военный борт. При этом глава государства, нервозно выражая опасения относительно своей безопасности, отказался лететь военным самолетом.

Затем Зеленский на автомобиле отправился в Международный аэропорт "Харьков". В эти минуты глава государства на пути к харьковскому аэропорту. Его самолет стоит поломанный в Чугуеве.

По информации источника, президент намерен ожидать свой самолет в аэропорту города Харькова. Другой информированный источник в системе органов безопасности Украины корреспонденту Depo.Харьков подтвердил факт поломки самолета президента Украины. По словам этого источника, подобное случилось впервые за последние около 20 лет.

Позже стало известно, что, по данным источника в органах безопасности Украины, самолет президента сломался в Харькове, а не в Чугуеве.

Затем в пресс-службе президента связалась с руководством портала Depo.ua и назвали информацию о том, что Зеленский отказался лететь на военном самолете, неправдивой.

"Пресс-служба Офиса Президента опровергает информацию о том, что Президент отказался вылететь военным самолетом, который якобы был предложен. Сразу после того, как было установлено, что президентский борт неисправен, Владимир Зеленский и члены его команды отправились в Харьков, откуда уже должны были вылететь в Николаев", - заявили в пресс-службе.

Напомним, сегодня президент должен был прилететь в порт Очаков, куда прибыли украинские корабли, которые вернула Россия. Как писала "Страна", журналисты уже несколько часов ждут Зеленского, который задерживается, у проходной военного порта в Очакове. Во время этого одна из журналисток сломала ногу.

Ранее мы писали, что захваченные Россией корабли прибыли в порт Очаков.