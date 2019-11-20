Американский психологический триллер "Джокер" получит продолжение. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, в начале октября режиссер картины Тодд Филлипс встретился с представителями кинокомпании Warner Bros. Pictures, где обсудил съемки второй части триллера и создание новых проектов о персонажах киновселенной DC. Источник утверждает, что Филлипсу позволили снять еще один фильм, название и главного героя которого пока не раскрывают.

Представители киностудии и режиссер пока никак не прокомментировали новость о сиквеле. Ожидается, что роль Артура Флека (Джокер) предложат вновь исполнить актеру Хоакину Фениксу.

В мировом прокате "Джокер" стал одним из самых кассовых фильмов с рейтингом R (допускают к просмотру людей младше 17-ти лет в сопровождении родителей), заняв четвертое место среди сборов кинокомиксов DC. Общая сумма сборов картины в прокате составляет больше 1 миллиарда долларов.

Показа "Джокера" в кинотеатрах Украины принес его создателям неплохую прибыль – 100,9 миллионов гривен (4 миллиона 176 тысяч долларов) и установил рекорд по продажам билетов - его посмотрели более 1 миллиона зрителей.

Картину уже выдвинули на премию "Оскар" в 16 номинациях, в том числе в категориях "Лучший фильм года" и "Лучший актер". Еще мы рассказывали, как Дональд Трамп организовал коллективный просмотр "Джокера" в Белом доме.