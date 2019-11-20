Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук заявил, что покидает пост и уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду.

Фото: Facebook/Михаил Загрийчук

Так, Загрийчук написал, что подал в отставку сегодня.

"Сегодня подал в отставку с должности заместителя министра здравоохранения Украины! Спасибо всем за совместную работу, поддержку и помощь", - написал Загрийчук.

Кроме того, чиновник отметил, что будет продолжать работать "на благо наших пациентов и врачей".

Скриншот: Facebook/Михаил Загрийчук

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