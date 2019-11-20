Замглавы Минздрава Загрийчук подал в отставку
Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук заявил, что покидает пост и уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду.
Фото: Facebook/Михаил Загрийчук
Так, Загрийчук написал, что подал в отставку сегодня.
"Сегодня подал в отставку с должности заместителя министра здравоохранения Украины! Спасибо всем за совместную работу, поддержку и помощь", - написал Загрийчук.
Кроме того, чиновник отметил, что будет продолжать работать "на благо наших пациентов и врачей".
Скриншот: Facebook/Михаил Загрийчук
Ранее сообщалось, что глава Госдепа США Майк Помпео намерен досрочно уйти в отставку.
Также мы писали, что глава МИД Пристайко рассказал на каких условиях может покинуть команду Зе и подать в отставку.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.