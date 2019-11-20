Народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов заявил, что намерен покинуть фракцию в Верховной Раде на время проверки информации о его возможной судимости. Об этом он написал в Facebook.

"Вместе с тем, считаю, что Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. <...> Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - написал Иванисов.

По его словам, скоро "будет готов обнародовать достоверные доказательства" о якобы информационной атаке против него из-за своей антикоррупционной деятельности. "Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика", - добавил он.

Скриншот: facebook.com/ivanisov153.sluganarodu

Напомним, в СМИ разгорелся секс-скандал с депутатом от "Слуги народа" Романом Иванисовым, про которого всплыли факты о судимости.

Информацию о его преступлении, а именно изнасиловании несовершеннолетней неестественным способом начали проверять, и позже генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил сведения о судимости "слуги народа" Иванисова за изнасилование. Правда, позже сама ГПУ опровергла его слова о погашенной судимости.