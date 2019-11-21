Американский лидер Дональд Трамп заявил, то не выдвигал никаких требований Украине и отметил, что плохо знаком с послом в ЕС Гордоном Сондландом, который сегодня давал против него показания в Конгрессе, передает ВВС.

Сообщается, что Трамп обратился к журналистам перед Белым домом. Он не отвечал на вопросы, а вместо этого читал отрывки из показаний Сондланда и свое письменное заявление из блокнота.

"Что вы хотите от Украины?" - он спрашивает меня. Я продолжаю слышать все эти разные идеи и теории. Это - посол Сондланд говорит со мной…Чего вы хотите, чего вы хотите? Это был очень короткий и резкий разговор, который у него был со мной", - сказал Трамп.

"Он продолжает, "чего вы хотите?". Вот мой ответ. Готовы? У вас есть камера? "Я ничего не хочу. Это то, что я хочу от Украины". "Я ничего не хочу". Я сказал это дважды!", - добавил он.

Кроме того, Трамп заявил, что на самом деле он не очень хорошо знает Сондленда: "Я не очень хорошо его знаю. Хотя, похоже, он хороший парень".

Напомним, Сондленд сегодня заявил о прямом указании президента Дональда Трампа работать с его адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Сенате США заблокируют импичмент Трампа.

Также мы писали, что Трамп подумывает о даче показаний в Конгрессе по делу о своем импичменте.