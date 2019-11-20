Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого признали дипломатом года, призвал страны альянса сохранить единую позицию по России. Об этом пишет ТАСС.

Столтенберг выступил на пресс-конференции после встречи глав МИД блока, где ему задали вопрос о желании президента Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Россией. В ответ генсек НАТО обвинил Россию в одностороннем выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал все страны к единой позиции в отношении Москвы.

Также Столтенберг добавил, что сейчас альянсу вновь удалось объединиться благодаря позиции по вопросам контроля над вооружениями.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Турция остается важным союзником НАТО. Еще мы писали, что НАТО включил космос в свою операционную деятельность.