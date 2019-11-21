Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил о необходимости простить жителей Донбасса и просить у них прощения. Об этом он сообщил в интервью Укринформ.

"Мы должны перестать использовать штампы "свои-чужие", "сепары-укры". За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, которые живут на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины – и мы должны их слушать и убеждать. Нам есть, что сказать", – говорит он.

Так Сивохо ответил на вопрос о том, каким он видит сегодняшнее отношение к жителям Донбасса и как его следует изменить.

Как считает советник, Украины должна поменять понятийный аппарат и изменить риторику. "Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение", – заявил он.

Кроме того, Сивохо считает, что главным является желание вернуть не только земли, но и людей. "Хоть у этих людей часто другие ценности, и на многие вещи они смотрят по-другому, но это наши люди! Мое мнение – только так мы сможем вернуть Донбасс и людей, которые проживают на неподконтрольных территориях", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Сивохо назвал пять шагов по "ментальному возвращению" людей из "ЛДНР".

Также Сивохо заявил, что на Донбассе будет мир, вопреки воинствующему меньшинству.