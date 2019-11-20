В Киеве на Столичном шоссе приборы зафиксировали второй за два дня антирекорд превышения скорости. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.

Как сообщается, 19 ноября электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км/ч. Это на 66 км/ч больше, чем антирекорд от 18 ноября, двумя днями ранее - 222 км/ч.

"Вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь — 288 км/ч. Поражает и то, что произошло это среди бела дня — в 14:32, к тому же в туманную погоду", — заявили в центре.

С учетом того, что в зимний период максимально допустимая скорость движения - 50 км/ч, то водитель превысил скорость почти в шест раз.

Отмечается, что в Центре обратились к патрульной полиции Киева, потребовав привлечь нарушителя к административной ответственности.

Скриншот: Facebook/Центр організації дорожнього руху

Ранее сообщалось, что в 2019-м количество пьяных ДТП в Украине увеличилось на четверть.

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