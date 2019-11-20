Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива опубликовал видеообращение в Facebook, в котором прокомментировал слухи о тюремном сроке за изнасилование нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова.

Так, депутат вспомнил, как во времена правления Виктора Януковича, всплыла информация о том, что он в молодости сидел в тюрьме. "Все вы помните, наверное, сколько осуждения и негодования в обществе было, когда мы узнали, что срок свой Виктор Федорович (Янукович - Ред.), беглый президент, мотал за сбитые шапки. По нынешним временам, простите, но это просто детские шалости", - заявил Кива.

Однако, по его словам, то что всплыло сегодня в биографии Иванисова "просто на голову не налазит".

"Рома Иванисов, член комитета антикоррупционной деятельности, в своей юности любил насиловать несовершеннолетних в извращенной форме. Да, конечно, потом он отмотал свой срок, как минимум на параше петухом, вернулся, и сегодня это власть, сегодня это лицо нашего парламента, лицо президента. Кто насильники, педерасты, аферисты, неучи. Чем раньше мы с этой поганью закончим, тем больше шансов у наших детей будет выжить", - подытожил нардеп.

Видео: Facebook/Илья Кива

Напомним, народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале о том, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Позже генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Роман Иванисов был судим и отбыл наказание за изнасилование несовершеннолетней. Однако, по его словам, судимость нардепа была погашена и поэтому считается, что он несудим на данный момент. Между тем, вскоре после брифинга, пресс-служба опровергла слова гепрокурора и сообщила, что по этому вопросу будет проводиться дополнительная проверка.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о необходимости приостановить членство в партии "СН" народного депутата Романа Иванисова, который, возможно, был осужден за изнасилование несовершеннолетней, на время проведения проверки и обстоятельств инцидента.