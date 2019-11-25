25 ноября женщины всего мира отмечают день против насилия. Именины - у Александра, Бориса, Даниила, Константина, Николая.

Народные и церковные праздники

На церковном календаре - день почитания чудотворной иконы Богоматери "Милостивая", которую по преданию написал святой евангелист Лука. Второе название иконы - Киккская за место хранения в кипрском храме на горе Киккос. По преданию, один из язычников ударил рукой образ, после чего его кисть отсохла. Как напоминание о событии к окладу иконы прикреплена железная кисть. У Божественного откровения верующие получают исцеление, в бедах к ней прибегают даже иноверцы. Список с иконы особо чтят в женском Никольском монастыре Мукачева.

Так выглядит икона Богоматери Киккской в монастыре на Кипре. Фото: cyprus-guru.com

В народе сегодня День Ивана (Иоанна), когда заканчивались все свадьбы, а следующие браки заключались или на Масленицу или на Красную горку. Наши предки следили за погодой. Считалось, если на Ивана шел снег или дождь - оттепель длилась до 4 декабря.

Международные праздники

В мире - день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают с 2000 года. Насилие над женщиной стало проблемой глобального характера. Отдельно рассматриваются темы физического и психологического насилия, различного рода унижения, насилие в семье или на работе, сексуальное насилие, насилие на гендерной почве. Символом противостояния против всех форм насилия в отношении женщин стала белая ленточка. По инициативе структуры "ООН-женщины", 25 число каждого месяца провозгласили "оранжевым днем", когда девушки могут выразить солидарность с движением против насилия, надев одежду или аксессуары оранжевого цвета.

Фото: myslo.ru

События и даты

В 1795 году в Гродно от престола отрекся последний польский король и Великий князь Литовский Станислав II Август Понятовский.

В 1867 году шведский химик Альфред Бернхард Нобель получил патент на изготовление и производство динамита.

В 1918 году УНР постановил учредить Государственный симфонический оркестр им. Н.В. Лысенко.

В 1940 году в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж - дятел Вуди Вудпекер.

В 1950 году китайская армия начала свое первое крупное наступление в условиях Корейской войны, которая продлилась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. Следствием наступления стало тяжелое поражение войск ООН.

В 2003 году Верховная Рада при правлении Виктора Янукович приняла Закон об уменьшении уровня минимальной заработной платы с 237 до 205 гривен.

Сегодня 68 лет исполняется бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому.

44 года исполняется украинской певице и артистке Украины Марине Одольской.

Именины

День ангела отмечают рожденные с именем Александр, Борис, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Николай.