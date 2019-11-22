Публикуем гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу, 22 ноября.

Овен (20.03 - 21.04)

Сегодня тот день, когда нужно отпустить ситуацию. Важные решения, в которых вы сомневались в последнее время, придут сами собой. Просто постарайтесь абстрагироваться и все получится в самом лучшем виде.

Телец (19.04 - 22.05)

Задумывались ли вы о том, что ваши детские страхи иногда мешают вашей жизнедеятельности во взрослом возрасте? Постарайтесь их вспомнить и побороть. Сейчас это будет значительно проще. Так вы сможете идти вперед более уверенно.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Не отчаивайтесь. Даже если кажется, что разуверились в своих силах. Вы - очень сильный духом человек. Вам по плечу преодолеть любые преграды. Сейчас тот самый момент, когда нужно немного поднажать. Вы останетесь довольны результатом.

Рак (21.06 - 23.07)

Каждый из нас иногда высматривает недоброжелателей вокруг. Однако стоит задуматься о том, что иногда мешаем себе мы сами. Проанализируйте свои поступки и мысли за последнее время. Если вам за что-то станет стыдно - меняйте это в себе, и мир вокруг вас тоже станет лучше.

Лев (22.07 - 24.08)

В последнее время вы много нервничаете. Это отражается на вашем настроении. Те проблемы и нюансы, которые есть сейчас, изменить непросто. Главное, помните: ничего в жизни не поменяется, если продолжать делать то же, что и всегда.

Дева (22.08 - 24.09)

Вы не отличаетесь слабой силовой воли. Но в последнее время вы иногда позволяете делать скидку - самому себе. Вы требовательны к другим. Постарайтесь быть столь же строгими к себе. Это в лучшую сторону отразится на вашей жизни.

Весы (22.09 - 24.10)

В вашей жизни много лишних людей. Они мешают появлению новых людей, с которыми вам будет интереснее, которые будут более внимательны к вашей жизни. Не отталкивайте их. Люди, которые хотят стать вашими друзьями, они хорошие и не сделают вам плохого.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Иногда вы немного завидуете успехам и достижениям ваших окружающих. А задумывались ли вы, чего им это стоило, на какие жертвы они шли? Спросите у них! Возможно, вам это и не будет нужно. Старайтесь ценить то, что есть у вас сейчас, в том числе близких, работу и друзей.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Давно ли вы у вас были незапланированные поступки? Сделайте себе небольшой подарок, а своим близким - сюрприз. Просто так, без повода! Поинтересуйтесь, как дела у людей, с которыми вы давно не общались. Позвольте себе любимую сладость. Ваше настроение будет зашкаливать от позитивных эмоций!

Козерог (21.12 - 21.01)

Не позволяйте душе лениться. Проведите этот день настолько продуктивно, насколько это возможно. Возьмитесь за дела, которые то и дело откладываете в дальний ящик. Сегодня вы закроете все "недоработки" и встретите вечер с чувством облегчения.

Водолей (20.01 - 19.02)

Нет ли у вас мыслей, что в последнее вы позволяете себе траты, которые на самом деле вам сейчас не по карману? Чтобы больше тратить, нужно больше зарабатывать. Но для этого важно пересмотреть свой график, распорядок дня. Потратьте на это немного времени и вы получите то, к чему стремитесь.

Рыбы (18.02 - 21.03)

В личных отношениях постарайтесь поменьше эмоционировать. В данном случае ваши переживания, которые выплескиваются наружу, - ваш враг. Задержите дыхание. Посчитайте до десяти. И только потом скажите что-то своему любимому человеку. Поверьте, ваш ответ будет совершенно другим.

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