В среду, 20 ноября, во время ожидания у проходной военного порта в Очакове, куда должен приехать президент Украины Владимир Зеленский, сломала ногу одна из журналисток. Ранее туда прибыли некоторые освобожденные корабли.

ЧП произошло с представительницей ТРК "Украина" Анжелой Слободян. Об этом говорится в телеграм-канале "Деренюга", который ведет редактор сайта НикВести.

"Президент задерживается. Внутрь не пускают, говорят "подготовительные мероприятия". Территория, мягко говоря, не приспособлена к нахождению тут такой группы людей. Вокруг ямы, окопанные участки, темень сплошная. Одним словом - (...), ну вы поняли. Только что уехала ПТС канала 1+1 и света не осталось совсем. В итоге в яму упала журналистка ТРК "Украины" Анжела Слободян, сломав ногу. Говорят, открытый перелом. Слава Богу, хоть скорая рядом", - сообщается в опубликованном сообщении.

По данным "Страны", представители Николаевской облгосадминистрации свезли туда работников прессы на автобусах и теперь оттуда уехать никто не может. Президента ждут уже третий час.

Фото: t.me/dereniuha

Видео: t.me/dereniuha

Как сообщала "Страна", генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс приветствует передачу Москвой Киеву трех кораблей, задержанных в Керченском проливе год назад.

В ситуации в Ясно.Понятно разбиралась Олеся Медведева: