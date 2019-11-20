Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес. Об этом передает Tuttosport со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

Церемония бракосочетания, закрытая для общественности, была проведена в Марокко. По данным журналистов, Джорджина плохо ладит с его мамой Долорес Авейру, поэтому свадебная церемония была проведена тайно и без фотографов.

Пара пока официально не подтвердила информацию о свадьбе. Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2018 года СМИ сообщали, что Роналду и Родригес обручились. За год до этого девушка родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной.

Как сообщала "Страна", Криштиану Роналду и его невесту Джорджину Родригес сфотографировали у входа в церковь Гран Мадре ди Дио в Турине. "Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик и прихожу поблагодарить Бога за все, что он мне дает. Я не прошу, а благодарю за то, что он защищает мою семью и друзей", - сказал он.

Напомним, как он с Джорджиной и детьми провели роскошный отпуск в Каннах.