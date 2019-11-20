Госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку, чтобы принять участие в выборах сенатора от штата Канзас в 2020 году. Об передает журнал Time со ссылкой на три высокопоставленных источника в Республиканской партии США.

Сообщается, что изначально Помпео хотел оставаться на своем посту до начала весны 2020 года, однако изменение сроков произошло на фоне очередной попыткой импичмента Дональда Трампа.

При этом помощники госсекретаря заявляют, что тот не собирается уходить в отставку. Слухи о том, что Помпео хочет попасть в сенат, ходят уже несколько месяцев, но сам он неоднократно заявлял, что не намерен состязаться за должность сенатора и собирается как можно дольше работать госсекретарем, отмечает Time.

Теперь, по данным источникам журнала, Помпео пересматривает время своей отставки, выбирая лучший момент для того, чтобы покинуть администрацию США.

Жители Канзаса обычно поддерживают Республиканскую партию, однако за место сенатора от штата намечается серьезная конкуренция среди самих республиканцев. Так, на кресло сенатора уже претендует член палаты представителей от Канзаса Роджер Маршалл и известный политик из Канзаса Крис Кобач. Еще несколько человек рассматривают возможность стать сенатором от Канзаса, например, генеральный прокурор штата Скотт Шваб, сообщает Time.

Неизвестно, обсуждал ли Помпео свои планы с Трампом. Помпео прежде был директором ЦРУ, а до этого на протяжении шести лет был членом палаты представителей США (конгрессменом) от Канзаса.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 11 ноября, госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости находить точки соприкосновения для сотрудничества с Россией.

Ранее глава Госдепа назвал Украину "проектом, над которым США работает много лет".