В комитете Верховной Рады по свободе слова требуют, чтобы СБУ проверила деятельность базы данных сайта "Миротворец". Об этом говорится в соответствующем обращении главы комитета, народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестора Шуфрича на имя главы СБУ Ивана Баканова.

"Стало известно, что на информационном ресурсе "Миротворец" содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистов, других лиц", – сказано в документе.

Также отмечается, что, согласно Закону Украины "О защите персональных данных", обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме случаев, обозначенных Законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека, или если обработка персональных данных является необходимостью для защиты его жизненно важных интересов.

"Прошу Вам дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности интернет-сайта "Миротворец", в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет", – сказано в письме Шуфрича.

Фото из открытых источников

Ранее сообщалось, что в Бундестаге призвали Зеленского закрыть сайт "Миротворец".

Также мы писали, что в ООН призвали Верховную Раду закрыть сайт "Миротворец".