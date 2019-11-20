В соцсети Facebook в тестовом режиме выпустили приложение Whale, которое позволяет создавать мемы. Оно доступно в канадском App Store. Об этом передает ain.ua со ссылкой на The Verge.

С помощью этого приложения можно делать мемы из своих фото или предложенных изображений, а затем делиться ими в Facebook Messenger или Instagram.

Как отмечают журналисты, это - очередной эксперимент Facebook в ответ на растущую популярность TikTok, которая является китайской социальной сетью, позволяющей создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. В Китае известна как Douyin. Только в 2019 году китайское приложение увеличило аудиторию на 500 млн человек.

Мы разбирались, что Facebook, Google и Apple делают с интимными разговорами пользователей. Выяснилось, что отправленные через Фейсбук аудиосообщения прослушивали и расшифровывали сотрудники сторонних компаний.

В Google также признали, что прослушивали голосовые команды в Google Home и приложении Google Assistant. С мессенджерами WhatsApp и Viber также неоднократно были связаны скандалы по поводу того взлома и расшифровки личных переписок. Под угрозой личные данные могут быть и в Телеграме.