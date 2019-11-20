Банкиры немного подняли курс доллара 20 ноября: на 1 копейку, после чего межбанк закрылся в рамках 24,15-24,17 грн/$. При этом наличная валюта подешевела на 5 копеек, и средний курс продажи оказался на 24,30-24,40 грн/$. Курсовой коридор на покупке не изменился - 24,05-24,15 грн/$.

Валютный ценник мог быть заметно выше, ведь с утра межбанк уходил на 24,15-24,23 грн/$. Однако он долго не продержался по мере увеличения продаж экспортерами. На межбанке доминировали только они - наши аграрии и металлурги.

"Иностранцев, которые по средам обычно продают валюту под оплату новых выпусков гривневых облигаций, не было видно. Рынок принадлежал экспортерам", - сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Совершенно очевидно, что нерезидентов среди покупателей вчерашних выпусков ОВГЗ на 1,3 млрд грн почти не было или не было вовсе.

"Аукцион Минфина на этой неделе не оказал существенного влияния на настроения межбанка и ситуацию на нем", - заверил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Впрочем, даже без иностранцев украинские корпорации смогли увеличить общий объем безналичных торгов с $150 млн до $200 млн. И даже пополнить золотовалютные резервы Нацбанка: он сегодня скупал доллар по 24,16 грн/$, и приобрел, по подсчетам казначеев, порядка $30 млн.

Активность отечественного бизнеса можно объяснить в первую очередь обескровливанием их гривневых счетов. Компании заплатили квартальные налоги, сильно поиздержались. Потому вынуждены сейчас менять свои валютные запасы, чтобы вести текущую деятельность. Сколько времени продолжатся их активные валютные распродажи - станет ясно в ближайшие дни.

Не исключается сокращение объемов валютных торгов, из-за которого курсовое движение станет менее предсказуемым.

"Думаю, завтра межбанк откроется в рамках 24,14-24,19 грн/$. А после будем смотреть, как сложится баланс спроса и предложения. Только тогда сможем понять направление курсового движения", - отметил Юрий Гриненко.

Ранее мы писали о том, что вчера банкиры ненадолго опустили курс доллара.

Также "Страна" разбиралась, почему до этого доллар неожиданно подорожал.