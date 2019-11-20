Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о необходимости приостановить членство в партии "СН" народного депутата Романа Иванисова, который, возможно, был осужден за изнасилование несовершеннолетней, на время проведения проверки и обстоятельств инцидента. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Как лидер фракции я считаю, что ему (Иванисову - Ред.) нужно приостановить членство в партии Слуга Народа и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывание во фракции будет восстановлено", - написал Арахамия.

По его словам, в четверг, 21 ноября, в 12:00 состоится брифинг по этому вопросу.

Скриншот: Facebook/David Braun

Напомним, народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале о том, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Позже генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Роман Иванисов был судим и отбыл наказание за изнасилование несовершеннолетней. Однако, по его словам, судимость нардепа была погашена и поэтому считается, что он несудим на данный момент. Между тем, вскоре после брифинга, пресс-служба опровергла слова гепрокурора и сообщила, что по этому вопросу будет проводиться дополнительная проверка.