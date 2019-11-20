Гендиректор компании и владелец "Нибулон" Алексей Вадатурский ответил на обвинение заместителя министра инфраструктуры Александры Клитиной относительно того, что его сын, экс-нардеп Андрей Вадатурский, запустил против нее информационную атаку, распространив слухи о ее личной жизни.

Об этом Алексей Вадатурский написал на своей странице в Facebook.

Вадатурский сообщил, что "Нибулон" возрождает украинское судоходство и судостроение, в отличие от чиновников, которые в погоне за собственными амбициями отстаивают сомнительные корпоративные интересы.

"Я не поддерживал действия руководства Министерства инфраструктуры Украины при любой власти. Не поддерживал и Ваших действий на посту руководителя Офиса реформ Украины. По моему мнению, вы все умело использовали гранты, впрочем никаких положительных конкретных результатов для страны нет. "Победы" в фейсбуке не засчитываются. Я делал и делаю это все публично, а не кулуарно", - написал он.

Также Алексей Вадатурский отметил, что, несмотря на подобные фейковые заявления замминистра, которыми она пытается переложить свое бездействие на чужие плечи, он продолжит бороться с непрофессионалами во власти.

"У Вас, Александра, хорошо получалось распространять о нас сплетни и шантажировать нашу компанию тем, что обратитесь в международные финансовые институты, чтобы они не давали нам средств, и это при том, что наша компания уже инвестировала более 2,1 миллиарда долларов в экономику Украины. А теперь Вы еще и пытаетесь переложить результаты своего бездействия на чужие плечи. Но подчеркиваю, что я всегда боролся и буду бороться против непрофессионализма, и неважно, мужчина это или женщина. Более того, я и в дальнейшем буду продолжать бороться против непрофессионалов во власти, но исключительно цивилизованными методами", - считает Вадатурский.

Фото: facebook.com

Отметим, что Александра Клитина, будучи советником министра и руководителем Офиса реформ при Министерстве инфраструктуры, занималась, в частности, законопроектом "О внутреннем водном транспорте", вокруг которого был конфликт между Андреем Вадатурским и министерством. На сегодняшний день закон, целью которого является либерализация речных перевозок в Украине и привлечение иностранных инвестиций, до сих пор не принят.

Напомним, что пранкер "Джокер" в своем Telegram-канале опубликовал переписку Александрой Клитиной, в которой фигурирует фамилия экс-нардеп от БПП Андрея Вадатурского. Клитина называет Вадатурского одним из заказчиков скандала вокруг нее. Что рассказала пранкеру Клитина, читайте в материале "Страны".

Если говорить о предыстории скандала с замминистра, то на днях народный депутат из "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. "Страна" анализировала полную версию пленки, которую в народе уже прозвали - Криворожгейт.

Депутаты по сути заявили, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полицейские будут "советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.

Помимо всего, там есть и один пикантный момент, который касается Клитиной, которая попала на пост якобы через постель.