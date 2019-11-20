Сегодня, 20 ноября, Кабмин Украины принял решение, которым упрощается процедура пересечения линии разграничения для подростков, которые живут в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Текст самого документа, который был принят, еще не опубликован на официальном сайте правительства. Однако из его описания можно сделать вывод о таких новшествах.

Первое. Дети, которым не исполнилось 16 лет, смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении.

Отметим, что новые правила пересечения КПВВ на Донбассе были утверждены летом правительством Гройсмана. В них указывалось, что дети до 14 лет должны были иметь при пересечении КПВВ украинский загранпаспорт. Однако, как видим, Кабмин Гончарука не стал внедрять данное решение предшественников.

Второе. Внесены изменения в справки, которые граждане получают для последующего оформления паспорта гражданина Украины. Их предоставление будет учитываться при пересечении линии разграничения.

Третье. Определение "ручная кладь" исключено. "Этот, казалось бы, незначительный нюанс нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и вообще упростит жизнь рядовых украинцев, что вынуждены жить на временно оккупированной территории", - указывается в новости на сайте Кабмина.

Отмечается, что новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года. Подробнее о них мы сможем рассказать после публикации постановления правительства.

Ранее "Страна" публиковала расследование: "Проклятые КПВВ. Почему в очередях на Донбассе умирает почти вдвое больше людей, чем под обстрелами".