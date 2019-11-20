Противоречия между членами Евросоюза в будущем могут привести к выходу из организации стран Восточной Европы. Об этом во время выступления на форуме "Россия зовет!" заявил президент России Владимир Путин, передает Интерфакс-Россия.

Он предположил, что примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы уже не будут получать поддержку из общеевропейского бюджета. "А должны будут платить так, как это делала до сих пор и делает Великобритания. И я не уверен, что там не возникнет таких же мыслей, как и у самой Великобритании сегодня (о выходе из ЕС - Ред.)", - заметил Путин.

Владимир Путин пояснил, что Россия заинтересована в сохранении ЕС, так как хочет иметь дело с предсказуемым и понятным партнером. "Значительная часть наших золотовалютных резервов в евро номинирована. У нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений, торговый оборот упал - сейчас он где-то под 300 млрд, а был 450 млрд, но все-таки он растет. Евросоюз для нас крупнейший торгово-экономический партнер. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все сохранялось и эффективно функционировало", - сказал Путин, добавив, что поэтому в РФ анализируют то, что происходит в Евросоюзе, и продолжат это делать.

Он заявил, что противоречия в ЕС возникли исходя из абсолютно конкретных вещей. "Я не думаю, что налогоплательщикам Великобритании нравится платить налоги, понимая и зная, что значительная часть их средств уходит на поддержание штанов тех, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития. Это измеряется десятками миллиардов. Есть и другие составляющие. Те самые принимаемые Европарламентом решения так или иначе отражаются на всех участниках ЕС. Конечно, это не всем нравится", - отметил Путин.

Как сообщала "Страна", власти Франции предложили новую процедуру для вступления в ЕС, которая состоит из семи этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты" страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

В случае принятия, власти ЕС будут иметь право в любой момент остановить переговоры о вступлении другого государства, если решат, что оно отходит от стандартов объединения.

Напомним, что по словам кандидата на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения, ЕС никогда не предлагал Украине возможность вступить в свой состав.