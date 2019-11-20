В Генеральной прокуратуре опровергли слова генпрокурора Руслана Рябошапки о подтверждении погашенной судимости депутата из фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, который был судим и отбыл наказание за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ в Facebook.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, проверка продолжается, о ее результатах будет официально сообщено дополнительно.

Скриншот: Facebook/Генеральна прокуратура України

Напомним, сегодня во время брифинга Рябошапка подтвердил, что Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней. При этом он добавил, что судимость погашена и поэтому считается, что человек несудим на данный момент.

Ранее народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Также "Страна" писала о том, как депутаты из "Слуги народа" решали вопросы с полицией в Кривом Роге.