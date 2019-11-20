Местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше. Об этом во время рабочей поездки в Запорожье в среду, 20 ноября, сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

"Если мы говорим в целом о выборах, то они будут происходить после того, как закончится реформа децентрализации - это первое. Второе - после того, как будет принят так называемый избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорей всего, осень. Но не исключаю тот факт, что по отдельным территориям выборы могут быть и раньше", - сказал Разумков.

Касается ли это Запорожской области, спикер не уточнил, сказав, что ему "тяжело сказать обо всей области, исходя из того количества населенных пунктов, которые есть в регионе".

Напомним, что Зеленский не хочет проводить выборы в "ДНР" и "ЛНР", и поднимет эту тему в Париже.

Также "Страна" разбиралась, как у Зеленского готовят срыв принятия закона об особом статусе для Донбасса.