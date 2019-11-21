Американский постпред при ЕС Гордон Сондланд во время слушаний в Конгрессе признал наличие так называемой "услуги за услугу" в вопросе предоставления США помощи Украине в обмен на расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

"Представители комитета часто затрагивали эти сложные вопросы в форме, а была ли "услуга за услугу". Как я и говорил ранее, мой ответ – да", – сказал он.

"Рудольф Джулиани передал министру энергетики Рику Перри, послу Курту Волкеру и другим, что президент хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о решении начать расследование по Burisma и выборов 2016 года, – отметил Сондланд. – Джулиани напрямую передал эти запросы украинской стороне, он также передал их напрямую нам".

"Мы все понимали, что эти предварительные условия для (организации) телефонного разговора (Трампа с Зеленским) и встречи в Белом доме отражают желания и требования президента Трампа", – сказал он.

Ранее во время закрытых слушаний этой осенью Сондланд заявил, что условием для встречи президента Дональда Трампа с украинским руководством было расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына. Кроме того, задержака помощи Украине от США также была связана с расследованием. Предполагается, что теперь он подтвердит это уже на открытых слушаниях.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, на прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа. Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.