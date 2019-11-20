Певец Михаил Хома, известный под творческим псевдонимом DZIDZIO, получил право исполнять гимн Украины перед играми нашей футбольной сборной на грядущем летом чемпионате Европе (Евро-2020).

Об этом говорится в твиттер-микроблоге журналиста телеканалов "Футбол 1/2" Игоря Бурбаса в среду, 20 ноября.

"DZIDZIO – с днем рождения. Наиболее душевный исполнитель гимна Украины, голос которого вскоре услышит вся футбольная Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Хоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро-2020. Это не какое-то Евровидение, тут аудитория значительно большая", – говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/iburbas

Михаил Хома исполнял гимн Украины перед футбольной встречей с Литвой в Харькове 11 октября 2019.

Видео: youtube.com/UKRAINE YOUTUBE ARMY

Как сообщала "Страна", сборная Украины по футболу закончила календарный год без единого поражения.

В 2019-м подопечные Андрея Шевченко провели десять поединков, в семи из которых удалось добыть победу, а три завершились ничьей: Португалия (0:0), Люксембург (2:1), Сербия (5:0), Люксембург (1:0), Литва (3:0), Нигерия (2:2), Литва (2:0), Португалия (2:1), Эстония (1:0) и Сербия (2:2).

Напомним, что уже известно о покупке билетов на Евро-2020. Сборная Украины на групповом этапе турнира должна сыграть в Амстердаме и Бухаресте.