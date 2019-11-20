На Евро-2020 перед всеми матчами сборной Украины гимн будет петь DZIDZIO
Певец Михаил Хома, известный под творческим псевдонимом DZIDZIO, получил право исполнять гимн Украины перед играми нашей футбольной сборной на грядущем летом чемпионате Европе (Евро-2020).
Об этом говорится в твиттер-микроблоге журналиста телеканалов "Футбол 1/2" Игоря Бурбаса в среду, 20 ноября.
"DZIDZIO – с днем рождения. Наиболее душевный исполнитель гимна Украины, голос которого вскоре услышит вся футбольная Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Хоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро-2020. Это не какое-то Евровидение, тут аудитория значительно большая", – говорится в опубликованном сообщении.
Фото: twitter.com/iburbas
Михаил Хома исполнял гимн Украины перед футбольной встречей с Литвой в Харькове 11 октября 2019.
Видео: youtube.com/UKRAINE YOUTUBE ARMY
Как сообщала "Страна", сборная Украины по футболу закончила календарный год без единого поражения.
В 2019-м подопечные Андрея Шевченко провели десять поединков, в семи из которых удалось добыть победу, а три завершились ничьей: Португалия (0:0), Люксембург (2:1), Сербия (5:0), Люксембург (1:0), Литва (3:0), Нигерия (2:2), Литва (2:0), Португалия (2:1), Эстония (1:0) и Сербия (2:2).
Напомним, что уже известно о покупке билетов на Евро-2020. Сборная Украины на групповом этапе турнира должна сыграть в Амстердаме и Бухаресте.