Националистический "Рух опору капитуляции" объявил о новой акции протеста под Офисом президента "Стража на Банковой", которая состоится 8 декабря в 19:00 накануне саммита "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Фото: facebook.com

"9 декабря анонсирован саммит Нормандской четверки. Поэтому 8 декабря в 19:00 призываем всю патриотическую общественность прийти в Офис президента и предупредить о недопустимости капитуляционных решений в рамках нормандского саммита. Мы собираемся и остаемся там, чтобы внимательно следить за каждым действием президента. Призываем все патриотические силы присоединиться к оргкомитету акции", - говорится в описании к мероприятию.

Напомним, завтра, 21 ноября, начнется новый виток Штайнмайер-майдана – акций, которые требуют перестать договариваться с Россией по Донбассу. Митинг собирает эта же организация. "Страна" подробно описала, что националисты готовят Киеву на годовщину Майдана в своем материале.

Как сообщалось, саммит в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже. Участие в нем уже подтвердила российская сторона.

Также мы писали, что у Суркова заявили, что уже согласовали с Украиной итоговый документ для "Нормандской четверки", который "полностью устраивает Россию"