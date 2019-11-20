Генеральный прокурор сегодня подтвердил, что один из нардепов от "Слуги народа" Роман Иванисов был судим за изнасилование несовершеннолетней.

"Проверка была проведена. Не нами. Те факты, о которых вы говорили, подтвердились", - ответил Рябошапка журналистам, задавшим вопрос об Иванисове. Он уточнил, что судимость погашена, поэтому Иванисов смог стать нардепом.

Отметим, что случилась с будущим депутатом эта история, когда ему было 17 лет.

Тем не менее в "Слуге народа" подтвердился новый скандал, по поводу которого Давид Арахамия пообещал созвать заседание фракции. "Страна" рассказывает, что известно об этой истории и о самом депутате.

За что судили будущего нардепа в 90-х

Бывший депутат Игорь Мосийчук на днях написал в своем Telegram-канале, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов в 90-х годах был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

"Народный депутат от ”Слуги народа", избран по 153 и/о (г. Ровно), Роман Иванисов в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней!" - написал Мосийчук.

Он также опубликовал документы, которые говорят, что нардеп был осужден именно за это Пологовским райсудом Запорожской области в 1995 году.

Позже СМИ добавили подробностей дела.

14 сентября 1995 года Иванисов был задержан Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время. На тот момент ему почти исполнилось 17 лет.

22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако, 25 октября 1995 милиция задержала Иванисова повторно. По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Реакция "Слуги народа" и самого Иванисова

На информацию отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, если окажется, что Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

"Будем изучать, чтобы различать фейки от фактов... Если выяснится (он отрицает), будем выносить на фракцию", - сказал Арахамия. Также, на вопрос журналиста, будут ли выносить на фракцию вопрос о его исключении, Арахамия ответил: "Вопрос что с этим делать".

Сам народный депутат эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости. Правда, опубликовал он ее не в полном виде, а в виде такого вот коллажа, на котором справка обрезана:

Он заявил, что вся эта история - "заказуха", которая стоила больших денег - сотню тысяч долларов. Депутат утверждает, что вся информация сфальсифицирована,и что это месть за его борьбу с коррупцией.

Однако после подтверждения информации, Арахамия заявил, что нужно приостанавливать членство Иванисова во фракции на время расследования.

"Как лидер фракции я считаю, что ему (Иванисову - Ред.) нужно приостановить членство в партии Слуга Народа и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывание во фракции будет восстановлено", - написал Арахамия.

По его словам, в четверг, 21 ноября, в 12:00 состоится брифинг по этому вопросу.

Что известно о Романе Иванисове

Иванисов родился в 1978 году в Бердянске Запорожской области. В 1995 году поступил в Запорожский государственный университет менеджмента и бизнеса.

В 2000 году, согласно автобиографии, окончил университет на факультете управления, отделение "Правоведение", квалификация "Юрист-специалист".

До того, как стать "слугой народа", в 2010-м Иванисов был избран депутатом Ровенского облсовета от партии "Батькивщина". В 2012-м стал помощником народного депутата от партии УДАР Виталия Чугунникова. В 2015-м баллотировался в Ровенский облсовет как член партии БПП.

В 2014 году Иванисов принимал активное участие в событиях на Майдане, в частности, был заместителем коменданта Майдана.

Роман Иванисов также владеет бизнесом по торговле топливом в Ровенской области. На сайте youcontrol.com.ua он значится руководителем двух компаний: "Костопольтеплоагроинвест" (сфера деятельности - производство продуктов нефтеперарботки и торговля жидким, твердым, газообразным топливом и подобными продуктами) и "Торговый Дом "ЮТЕКС" ( производство подъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования, деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, и оптовая торговля сельскохозяйственными машинами и оборудованием).

На внеочередных парламентских выборах 2019-го года Иванисов прошел в Раду по 153-му округу - часть Ровно, Ровенский, Острожский, Гощанский, Корецкий районы.