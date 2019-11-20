В среду, 20 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 24,160 грн/$1 с 24,155 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,15-24,17 грн/$1, тогда как Нацбанк на 21 ноября установил официальный курс 24,183603 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 ноября укрепился до 24,1897 грн/$1 с 24,2052 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины повысили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 21 ноября до 24,183603 грн/$1 по сравнению с 24,203928 грн/$1 на 20 ноября 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры ненадолго опустили курс доллара, но уже сегодня готовы его снова повышать.

Напомним, в понедельник на межбанке доллар подорожал на три копейки .