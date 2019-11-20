В Одессе произошел неприятный инцидент с 38-летней женщиной, которая выпала из маршрутки, когда она поворачивала с улицы Мельницкой на Степовую. Видео происшествия сняли очевидцы, запись выложил в Youtube 7 канал.

Отмечается, что в результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, забитой черепно-мозговой травмы и перелома правого бедра. Женщину госпитализировали в больницу.

Полиция выясняет причины инцидента. А вот пользователи сети шокированы поведением свидетелей происшествия. Многие возмущены тем, что к женщине сразу никто не подошел, чтобы оказать помощь.

Видео: youtube.com/ 7 канал

Напомним, что под Одессой в закусочной подстрелили клиента, чтобы много не болтал в полиции.

Также мы писали о том, что в Одессе Mercedes столкнулся со скорой, пострадали четыре человека. Кадры с места аварии.