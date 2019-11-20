Представители России, Евросоюза и Украины на консультациях по газу договорились о продолжении переговоров в ближайшие дни. Итоги планируется подвести на следующей неделе (25 ноября - 1 декабря). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщала "Страна", грядущей зимой цены на газ в Украине, вероятно, будут расти. Министр энергетики Украины предупредил об увеличении мирового спроса и возможной остановке транзита по территории Украины.

При этом российский "Газпром" за минувшие недели увеличил транзит газа через Украину практически до максимума.

Также стало известно, что "Газпром" заполнил газом обе нитки газопровода "Турецкий поток", а "Северный поток - 2" может заработать еще до конца 2019 года.

Напомним, что в ситуации с транзитом газа через Украину в "Ясно.Понятно" разбиралась Олеся Медведева: