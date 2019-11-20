В Фасовском районе Киевской области коростной поезд "Интерсити" №763 Киев-Одесса подвергся нападению вандалов, которые забросали его камнями. Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Уточняется, что железнодорожники сразу же сообщили о случившемся правоохранителям. К счастью, во время нападения никто не пострадал.

Как отметили в ведомстве, аналогичные случаи также недавно произошли со скоростными поездами харьковского, запорожского, криворожского направлений. Всего с начала года хулиганы разбили 76 боковых и одно лобовое стекло в скоростных поездах. Сумма убытков от таких актов вандализма составила более 350 тысяч гривен.

Железнодорожники напомнили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. В частности, полиция уже открыла уголовное производство против хулиганов, которые в мае этого года забросали камнями скоростной поезд №716 Перемышль - Киев.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" сделала ежедневным поезд Львов-Перемышль, раньше ходивший только по воскресеньям.

Также мы сообщали, что в купе поезда Запорожье-Бердянск выросли грибы.