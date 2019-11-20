В Польше в Кракове в ночь на среду, 20 ноября, произошло нападение с ножом на 20-летнего украинца. Он там учится. Об этом сообщает польское издание RMF24.



Нападение произошло на улице Станислава Скаржиньського перед одним из общежитий Краковской политехники им. Тадеуша Костюшко. На студента напали с ножом из-за спины. Его с серьезными ранениями доставили в больницу.

По информации Gazeta Wyborcza, он находился под воздействием алкоголя. Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.



По словам полиции, полицейские под надзором прокуратуры работали на месте происшествия всю ночь. В связи с нападением задержали двух человек: им 19 и 20 лет, они также граждане Украины. Оба имели при себе ножи.

Как сообщала "Страна", в Садковице, в 80 км от Варшавы, в хранилище для фруктов нашли мертвыми двух заробитчан из Тернопольской области.

Напомним, что в Чехии не только вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины, но и пересмотрели программы по набору иностранных работников: теперь украинцев будут приглашать на должности высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников.