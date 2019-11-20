Депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был судим и отбыл наказание за изнасилование несовершеннолетней, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, таким образом ответив на вопрос журналистки. Об этом сообщает Liga.net.



"Проверка была проведена. Не нами. Те факты, о которых вы говорили, подтвердились", - ответил Рябошапка и добавил, что судимость погашена и поэтому считается, что человек несудим на данный момент.



Напомним, народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале о том, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Также эту информацию подтвердили в правоохранительных органах, уточнив, что Иванисов был задержан 14 сентября 1995 Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время. В результате, он был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы, но отсидел 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии.

СМИ писали о том, что до того, как стать "слугой народа" в 2010-м Иванисов был избран депутатом Ровенского облсовета от партии Батькивщина. В 2012-м стал помощником народного депутата от партии УДАР Виталия Чугунникова. В 2015-м баллотировался в Ровенский облсовет как член партии БПП.



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