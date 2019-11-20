Захваченные Россией корабли прибыли в порт Очакова. Туда вылетает Зеленский
Украинские корабли, которые вернула Россия, уже прибыли в гавань Очакова. Об этом сообщает Думская в среду, 20 ноября.
Сообщается, что первым пришел бронекатер Никополь, который буксировал малый разведывательный корабль Переяслав. К причалу его тянут два скоростных катера типа Willard. Однако второго катера Бердянск и буксира Яны Капу пока нет даже на горизонте.
Видео: YouTube/Новости Думская
Встретить корабли пришли местные жители. Ученики и педагоги очаковской школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины. В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.
Фото: Новости Думская
Кроме того, в соцсетях опубликовали видео с прибытием в Очаков буксира Яны Капу, который тянет буксир Гайдамака.
Видео: Facebook/Сергей Жолонко
Ранее сообщалось, что в ВМС рассказали о состоянии кораблей, которые Россия вернула Украине. Видео.
Также мы писали, что на украинских кораблях, которые возвращаются в Украину, Россия сняла радары и радиостанции.