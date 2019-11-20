Украинские корабли, которые вернула Россия, уже прибыли в гавань Очакова. Об этом сообщает Думская в среду, 20 ноября.

Сообщается, что первым пришел бронекатер Никополь, который буксировал малый разведывательный корабль Переяслав. К причалу его тянут два скоростных катера типа Willard. Однако второго катера Бердянск и буксира Яны Капу пока нет даже на горизонте.

Видео: YouTube/Новости Думская

Встретить корабли пришли местные жители. Ученики и педагоги очаковской школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины. В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.

Фото: Новости Думская

Кроме того, в соцсетях опубликовали видео с прибытием в Очаков буксира Яны Капу, который тянет буксир Гайдамака.

Видео: Facebook/Сергей Жолонко

Ранее сообщалось, что в ВМС рассказали о состоянии кораблей, которые Россия вернула Украине. Видео.

Также мы писали, что на украинских кораблях, которые возвращаются в Украину, Россия сняла радары и радиостанции.