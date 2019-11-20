Нардеп Юрий Корявченков (Юзик) подтвердил встречу с участием шефа днепропетровской полиции и депутатов от "Слуги народа". Она состоялась в сентябре. Об этом депутат рассказал в комментарии корреспонденту НВ.

"Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. На нас большая ответственность. Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все", - заявил Корявченков.

После обнародований аудиозаписей со встречи, Корявченков сказал, что не обсуждал данную ситуацию с президентом Владимиром Зеленским или руководителями фракции Слуга народа.

"Никого мы не назначали и не утверждали. Мы, как депутаты не имеем такого права. Кандидатура Лукашова появилась по линии Министерства внутренних дел, а именно областного начальника УВД (Управления внутренних дел в Днепропетровской обл. - Ред.)", - сказал Корявченков.

Также депутат прокомментировал вероятность открытия уголовных производств против "слуг народа". "Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий согласно закону, то действовать могут другие органы". Отвечая на вопрос, можно ли это расценивать, как предупреждение руководству полиции, Корявченков ответил: "Нет, я никого не предупреждал".

Депутату неизвестно, кто мог записать разговор и почему он появился в сети спустя практически два месяца. Он высказал предположение, что общество пытаются отвлечь от более существенных событий в стране.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области.

Встреча, как стало известно "Стране", произошла в ресторане "Околица" Кривого Рога 25 сентября 2019 года. Депутаты и полицейский обсуждали там назначение начальника полиции в родном городе Зеленского.

Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (героиня секс-скандала в Раде), Вячеслав Медяник (еще один герой смс-скандала), Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

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