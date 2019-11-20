Фаворитом номинации премии "Грэмми" стала певица Lizzo. Об этом сообщает издание Billboard.

Отмечается, что в комитете премии опубликовали список номинантов, и Lizzo представлена в восьми номинациях, включая категории "Песня года" и "Альбом года".

По данным издания, следом за ней идет Билли Айлиш и Lil Nas X, который имеют по шесть номинаций. Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях.

Напомним, 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года. Вести ее будет Алиша Киз.

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