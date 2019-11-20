В течение последних 30 лет температура воздуха в Украине растет вдвое быстрее, чем в целом на планете. Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух в интервью Укринформу.

По ее словам, сначала существенно увеличивались зимние температуры, а в течение последних лет их опережают летние.

"То, что в Украине за последние тридцать лет температура растет вдвое быстрее, чем в целом на планете, - печальный факт", - констатировала она.

Балабух напомнила, что в этом году в мире из-за климатических изменений уже произошло много природных катастроф.

"Человечество видело, как на американское побережье выходили ураганы пятой категории. Мощные волны жары накрыли Европу, когда дважды температура во Франции достигала 46°. Подобных аномалий никто не ожидал -это температура, типичная для Сахары, а здесь она - в умеренных широтах. Даже в полярных широтах наблюдалась высокая температура - 30° и выше. В конце концов, по миру прокатились мощные пожары", - перечислила Вера Балабух.

Также она добавила, что увеличение продолжительности теплого периода в Украине наблюдается в течение последних десятилетий, что заметно с середины 1990-х годов.

"Причиной стало существенное повышение температуры воздуха, особенно в холодный период. Такие изменения в атмосфере обуславливают значительные изменения во всех остальных элементах климатической системы - гидросфере, криосфере, литосфере и биосфере. То есть, температура - тот показатель, который объединяет все эти плоскости... Повышение температуры означает, что увеличивается энергия, которая перераспределяется между составляющими климатической системы, а это в свою очередь приводит к различным изменениям в самой системе и ее составляющих", - отметила географ-метеоролог.

По ее словам, повышение температуры привело к изменению температуры воды, ледникового и снежного покрова и интенсивности осадков.

Балабух объяснила, что увеличение продолжительности лета в Украине связано с изменением атмосферной циркуляции.

"Термический режим, режим влажности или ветра на той или иной территории зависят от того, какие воздушные массы приходят и из каких регионов. Именно воздушные массы определяют количественные показатели. Неравномерный рост температуры воздуха на планете обусловил нарушение зонального переноса воздушных масс, которые в умеренных широтах двигались преимущественно с запада на восток. Погоду в Украине формировал преимущественно воздух, который поступал из Атлантики. Ситуация изменилась. Этот поток стал неустойчивым и приобретает большую меридиональную составляющую, когда преобладают южные и северные потоки", - рассказала Балабух.

По ее словам, теперь в Украину летом все чаще поступает воздух из субтропических, а иногда - тропических широт. Кроме того, преобладает антициклональная погода, при которой при отсутствии облаков и незначительной скорости ветра воздух сильно прогревается. Как следствие, увеличивается количество дней с жарой и максимальная продолжительность жаркого периода.

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