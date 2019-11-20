Открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста запланировано на 1 июня 2020 года. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, пишет ТАСС.



"Планируется 1 июня", - ответил он на соответствующий вопрос. По его словам, перевозиться по железной дороге будут в первую очередь топливо, стройматериалы, песок и щебень.

Движение пассажирских поездов на аннексированный полуостров начнется уже в декабре 2019 года.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, сообщала компания "Гранд сервис экспресс".

Напомним, что Киев пообещал отреагировать на запуск Россией пассажирских поездов по Крымскому мосту.

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