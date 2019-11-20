В Киеве задержали россиянина, который угрожал прохожим пистолетом
В Киеве на Русановской набережной задержали гражданина России, который угрожал прохожим при помощи пистолета Макарова. Информация опубликована на странице "Неизвестный патриот" в Facebook.
"Судя по его страницам из социальных сетей – он поддерживает пророссийских террористов ОРДЛО", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/NVPatriot
После задержания россиянина, его передали в руки правоохранителей.
Напомним, сотрудники СБУ в Днепропетровской области задержали жителя г.Каменское, который "по заданию спецслужб РФ призывал в социальных сетях к совершению террористических актов в День Достоинства и Свободы".
До этого мы писали, что в Киеве пьяная компания из нескольких парней и одной девушки избила охранника продовольственного магазина на ул. Ярославской.