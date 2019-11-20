Спецслужбы России задержали в Ростовской области военного, которого подозревают в сборе сведений в пользу Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

ФСБ, в свою очередь, показала кадры задержания военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Фото: Telegram/Раньше всех. Ну почти

"ФСБ России задержала в Ростовской области российского военнослужащего, который подозревается в сборе сведений военного характера по заданию украинской военной разведки", - говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Раньше всех. Ну почти

Напомним, следователи ФСБ России исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде

До этого мы писали, что Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области приговорил к 12 годам лишения свободы агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ), которого летом 2019 года разоблачило Служба безопасности Украины.

Также "Страна" писала, что сотрудники пограничного управления российской ФСБ задержали на въезде в Крым гражданина Украины.