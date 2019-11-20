Подозрение собственнику "Бурисмы" (Burisma), экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому расширено статьей о расхищении госсредств в особо крупных размерах, при этом расследование вновь приостановлено в связи с его розыском. Об этом сегодня заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, пишет Интерфакс-Украины.

"В производстве по Злочевскому была остановка в связи с розыском (Злочевского – Ред.), производство было возобновлено, изменено ему подозрение и производство снова остановлено", - сказал Рябошапка на брифинге в среду в Киеве.

Генпрокурор пояснил, что, другими словами, в деле фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения Злочевскому. Рябошапка уточнил, что в подозрении добавилась статья о расхищении госсредств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины - Ред.).

"Производство было остановлено в связи с розыском. Затем восстановлено. Затем изменено подозрение. Производство остановилось. Ничего, кроме расширения подозрения не изменилось", - заявил прокурор.

Напомним, что в САП заявили, что Байдены и Злочевский не фигурируют в деле о злоупотреблениях чиновников Минэкологии.

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