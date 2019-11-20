Глава представительства "Арселор Миттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко в комментарии "Стране", что в планы предприятия не входит финансирование криворожской телекомпании "Первый канал".

Таким образом он отреагировал на опубликованную депутатом от "Слуги народа" Антоном Поляковым третью аудиозапись со встречи нардепов партии Зеленского и шефа полиции Днепропетровской области Владимира Огурченко, где обсуждалась возможность поставить под контроль "слуг народа" Первый городской телеканал, который планируют выкупить у нынешних владельцев и финансировать за счет комбината "Арсело Миттал Кривой Рог".

"Я видел заголовки в сегодняшних новостях по этому поводу. Если комментировать, то это значит, что мы доверяем этой информации. А я не уверен, что это правда. К нам с предложениями по поводу финансирования "Первого телеканала" в Кривом Роге никто не обращался. Медиабизнес не входит в сферу наших интересов. У нас есть своя позиция. Наш профильный бизнес - металлургия. Нет никаких планов финансировать какие-то издания. У нас есть внутренняя еженедельная газета "Металлург", в ней пишут о наших проектах, людях, она не политическая. Это газета для внутренней коммуникации. Мы занимаемся тем, чем занимаемся, и ничем другим не собираемся заниматься", - сказал нам Владимир Ткаченко.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Поляков подал заявления в НАБУ и ГБР по поводу "Криворожгейта".

Также мы сообщали, что за что из "Слуги народа" исключают нардепов Полякова и Скороход.