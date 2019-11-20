Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал, что будет происходить с уголовными производствами связанными с событиями на Майдане. Об этом он заявил на брифинге по прекращению функций досудебного расследования органами прокуратуры, передает УНН.

"Что будет происходить с криминальными производствами которые являются сейчас в следственных подразделениях органов прокуратуры. По состоянию на сейчас мы передали практически все уголовные производства. Осталась буквально небольшая часть, с десяток, может чуть больше. Большая часть этих дел была передана по принадлежности к ГБР, большая часть была передана в НАБУ, также в Нацполицию и СБУ. Наибольший интерес пожалуй вызвала судьба тех производств, которые связаны с событиями на Майдане и с событиями, которые предшествовали собственно Майдану", - сказал Рябошапка.

По его словам, он провел встречу с представителями семей Небесной сотни и объяснил людям, что будет происходить с уголовными производствами.

"Ни одно из этих дел и этих производств не будет утрачено. Все производства пока упорядочиваются, инвентаризируются, для этого создана специальная комиссия в рамках Генпрокуратуры. В эту инвентаризационную комиссию также включены представители общественности, представители ГБР для того, чтобы была обеспечена прозрачность этого процесса", - сказал Рябошапка.

По его словам, объем очень большой, поэтому процесс передачи уголовных производств не будет быстрым. "Поскольку объем материалов очень большой, он не просто большой. А очень большой, там тысячи томов, там огромное количество вещественных доказательств, этот процесс займет определенный период времени, мы бы хотели чтобы это продолжалось как можно скорее, но к сожалению с большим объемом мы этого гарантировать не можем", - отметил Рябошапка.

Кроме того, по словам Рябошапки, к передаче уголовных производств, касающихся событий на Майдане, привлекут представителей семей Небесной сотни, которые войдут в состав рабочей группы.

"Мы также договорились с представителями семей Небесной сотни о том, что они, их делегаты также войдут в инвентаризационную комиссию, они будут следить за тем, как будет происходить этот процесс, составления и передачи уголовных производств (относительно событий на Майдане - Ред.). А также будет создана рабочая группа с участием их делегатов и представителей для того, чтобы они имели возможность осуществлять общественный мониторинг дальнейшего расследования этих уголовных производств", - заявил генпрокурор.

Напомним, что ГБР открыло уголовное производство против Горбатюка за кражу двух томов дела по расстрелам силовиков на Майдане.

Также "Страна" разбиралась, как из прокуратуры пропали документы по делу Майдана и кто убивал силовиков 20 февраля 2014 года.