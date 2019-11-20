Украинское правительство объявило о повторном конкурсе на должность руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Конкурс "переобъявили", - сказал он.

Также Гончарук уточнил, что конкурс пришлось объявить из-за того, что результаты первого не удовлетворили Кабинет министров.

Напомним, АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк") объявил конкурс на пост председателя правления.

Ранее "Страна" писала, что еще до объявления конкурса стала известна инсайдерская информация о его победителе. Вероятно, место арестованного Александра Гриценко займет Евгений Мецгер, который сейчас занимает пост заместителя председателя правления "Укргазбанка".

Напомним, Гриценко задержали 16 ноября. Мы подробно рассказывали, что известно об арестованном главе "Укрэксимбанка".