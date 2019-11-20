Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов сказал, что для того, чтобы полностью заменить киевские маршрутки на комфортные и современные автобусы, городу понадобится 5-10 лет. Об этом он сказал в интервью порталу "Лига".

"От маршруток надо избавляться в том виде, в котором они есть. Маршрутки быстро закрывают проблему (перевозки - Ред.), но глобально это идет во вред.

С маршрутками надо прощаться, а с людьми, которые инвестируют в маршрутки, нужно договариваться о создании совместных маршрутов, об управлении. Только не в плане маршрутных такси - неприятных, грязных, как сейчас, - а обычного транспорта - автобусов", - отметил Бахматов.

По его словам, проблема настолько объемная и критическая, что резко запретить маршрутки невозможно.

"Потому что мы должны завтра дать альтернативу в автобусах", - пояснил он.

"Я могу показать цифры и сказать:" Ребята, вы классно зарабатываете, а давайте теперь эти деньги инвестируем в комфортные, нормальные автобусы с нормальным графиком и вы продолжаете зарабатывать". Иначе я не могу сделать. У города нет достаточно денег, чтобы мгновенно это решить. Но постепенно, год за годом, в течение 5 или 10 лет, мы обновим это все", - сказал советник мэра.

По словам Бахматова, только на троещинском маршруте оборот частных перевозчиков составляет около 1 млрд грн в год, а их доля на этом направлении - 55-60%.

"40-45% - это коммунальный транспорт, другое - маршрутки. Получается, примерно 247 тысяч человек в день пользуется маршрутками", - рассказал он.

Как сообщала "Страна", в среду, 20 ноября, в киевской подземке снова произошел масштабный сбой. Киевский метрополитен предупредил пассажиров о технических работах, из-за которых оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карточки было временно нельзя.

Также мы рассказывали, что на Троещину вместо метро может поехать скоростной трамвай.