21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы - это шестая годовщина начала Евромайдана. Сегодня в Киеве запланирован ряд мероприятий и акций. Официальные мероприятия пройдут в 18:00 на Аллее Небесной сотни, где первые лица возложат цветы и проведут молебен в честь погибших.

В 11:00 ВО Свобода собирается пикетировать Киевраду с требованием принять решение об обращении к президенту и Верховной Раде о недопущении сдачи нацинтересов и капитуляции.

В 12:00 - открытие выставки картин и скульптур-мотанок из гипса и стали на тему перерождения душ "Метемпсихоз" украинско-американской художницы Оли Рондяк. Адрес: второй этаж Дома профсоюзов, Майдан Независимости, 2.

На 13:00 в Украинском доме запланирована пресс-конференция на тему: "Годовщина Майдана: Что не удалось предыдущей власти и уроки для новой". Спикеры, среди которых социолог Ирина Бекешкина, доктор философских наук Евгений Быстрицкий, профессор политологии Алексей Гарань, экс-нардеп Мустафа Найем, политолог Игорь Колиушко и экс-вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук публично обсудят последствия Майдана и попытаются найти ответ на вопрос о главном уроке, который нужно усвоить обществу из печальных событий, послуживших толчком для возникновения Дня Достоинства и Свободы. Адрес проведения - ул. Крещатик, 2.

Фото: facebook.com/events

В 13:00 начнется поэтический видеопроект "Там, где дома" в Киевском университете им. Б. Гринченко. В мероприятии участвуют талантливые волонтеры и участники АТО, которые продемонстрируют свое видение свободы, любви, независимости и войны. Адрес: ул. Бульварно-Кудрявская, 18/2.

Фото: facebook.com/tamdevdoma

В 14:00 в Колонном зале КГГА состоится творческий вечер "Киев несокрушимый". В культурном мероприятии примут участие как украинские так и иностранные деятели искусства, включая пианистку Владу Бучко, режиссера Фила Стронгмена и фотографа Владимира Шуваева. В программе вечера - фотовыставка, живая музыка и показ независимого кино. Адрес проведения: ул. Крещатик, 36.

В 16:00 - открытие выставки "М3: Майдан. Мемориал. Музей", которая расскажет истории Майдана и его героев. Адрес: аллея Героев Небесной Сотни, 3-5.

В 18:00 – молебен за Небесную Сотню, зажжение лампад возле часовни по адресу: аллея Героев Небесной Сотни, 6. В мероприятии будут участвовать первые лица государства. Молебен проведут священнослужители Церкви Архистратига Михаила и новомучеников украинского народа УГКЦ, которая расположена на этой же улице.

В 19:00 – начнется акция "Руху опору капитуляции", которую называют Штайнмайер-майданом.

В 19:00 в Киевском драматическом театре на Подоле покажут рок-мюзикл "Got to Be Free, или должен быть свободным". В программе спектакля - украинская музыка и живой оркестр, современная хореография.

Адрес: Андреевский спуск, 20-Б.

Рок-мюзикл "Маєш бути вільним". Фото: instagram.com/got_to_be_free

19:00 - в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Т.Г. Шевченка состоится гала-концерт, посвященный празднику, прозвучат произведения всемирно известных классиков и работы украинских композиторов. Адрес: Киев, ул. Владимирская, 50.

Также в Киеве 21 ноября с 10:00 до 19:00 можно заказать экскурсию "Навстречу Свободе", которая начнется экспозицией в информационно-выставочном центре Музея Майдана и продолжится по местам Революции Достоинства в центре Киева.