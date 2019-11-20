Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднимать на встрече в Нормандском формате возможность проведения местных выборов уже не на оккупированном Донбассе, а на территории Украины.

"Вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - сказал Зеленский журналистам в среду в Станице Луганской.

Также мы сообщали о других вопросах, которые президент Украины хочет поднять в Париже.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский прибыл в Станицу Луганскую для открытия восстановленного моста.

Также мы сообщали, что Путин назвал Зеленского симпатичным и искренним человеком.