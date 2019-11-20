Украина продолжает настаивать на подписании долгосрочного контракта по транзиту газа, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Об этом он заявил в ходе пресс-брифинга в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой – энергетическую безопасность Украины и Европы", – сказал он.

"Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли завершить свою инфраструктуру и потом давили на европейские страны и Украину политически... Мы хотим прогнозированных, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами на европейских правилах", – сказал он.

До конца года оператор ГТС планирует пройти внутреннюю европейскую сертификацию, уточнил он. "Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", – указал Гончарук.

Напомним, что Газпром увеличил транзит через Украину почти до максимума.

Также мы писали о том, что глава МИД Германии сообщил, что Путин обещал Меркель сохранить транзит газа через Украину.