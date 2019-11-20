Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конференции нормандского формата обсудить вопрос восстановления контроля Киева над границей Украины с Россией и договориться о полном прекращении огня в Донбассе.

"Второй вопрос – "фейковое" прекращение огня, "фейковое хлебное перемирие", такое, знаете, временное, два-три дня было перемирие, а потом начали постреливать, а потом что-то серьезное, и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня. Серьезное – это нет никаких обстрелов, я так это понимаю, с понятными сроками, обязательствами", - сказал он журналистам в среду в Станице Луганской. Его цитирует Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что до сих пор и в Минске, и на многих встречах никто не говорил о том, а что будет, если договорились о прекращении огня, а огонь снова начался. "Я хотел бы тоже об этом говорить, и иметь результат", - подчеркнул он.

"Третий вопрос – это контроль над границей, передаче Украине контроля над границей с Россией. Четвертый вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - добавил он.

Мы разбирались, как в окружении Зеленского готовят срыв принятия закона об особом статусе для Донбасса.

При этом министр иностранных дел Украины Владимир Пристайко заявил, что Украина готова пойти на разумный компромисс в разрешении конфликта на Донбассе во время встречи лидеров стран "Нормандской четверки" 9 декабря.

Напомним, что Россия запускает легализацию статуса "второе гражданство".